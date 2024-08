La dernière ligne droite du mercato est lancée et certains dossiers restent actifs pour le PSG. En effet, si les derniers échos de la presse envoient Victor Osimhen en Arabie Saoudite, l’attaquant nigérian espère toujours une signature à Paris.

Les spéculations autours de l’avenir de Victor Osimhen font office d’un long feuilleton estival qui risque de durer jusqu’aux derniers instants du mercato, prévus ce samedi 31 au soir. Si le dossier perdure dans le temps c’est principalement en raison de l’inflexibilité du président de Naples, Aurelio De Laurentiis. En effet, le club du sud de l’Italie ne compte plus sur son attaquant, et a recruté Romelu Lukaku, ardemment désiré par Antonio Conte. Si Victor Osimhen n’entre plus dans les plans napolitains, hors de question pour ses dirigeants de le brader, et ces derniers en attendent 120M€ dans leur pourparlers avec leurs homologues du PSG. Cependant, de l’autre côté et selon Fabrizio Romano, Naples serait sur le point de trouver un accord avec Al Ahli, club saoudien, pour un transfert de Victor Osimhen à hauteur de … 65M€ ! Un tarif divisé par deux à quelques jours de la fermeture du marché des transferts en Europe. Cependant, l’accord ne serait pas aussi proche entre le dernier finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Super Eagles et le club de Saudi Pro League. En effet, le Nigérian espère décrocher un énorme salaire, inclure une clause libératoire de son contrat, mais attendrait encore le Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport.

❗️Victor Osimhen ATTEND le PSG malgré l’interruption des discussions avec Naples⏳



La situation pourrait bouger mais seulement au prix du PSG. De Laurentiis prêt à accepter l’offre d’Al Ahli : 65M€



Chelsea a fait une proposition, mais le joueur préfère Paris🔥



[@Gazzetta_it ] pic.twitter.com/A9hfpX0xgN — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 26, 2024 X : @CanalSupporters

Si les discussions sont interrompues entre le PSG et Naples au sujet de Victor Osimhen, le prix fixé en cette fin de mercato pourrait relancer les dirigeants parisiens dans les négociations. Par ailleurs, la volonté de Victor Osimhen de rejoindre le club de la capitale pourrait peser dans la balance tant le Nigérian donne sa préférence au Paris Saint-Germain selon la Gazzetta dello Sport. Si le dossier est relancé, le quotidien italien affirme que l’opération se fera au prix du PSG. Un prix qui devrait être bien loin des 120M€ de départ, quand on sait qu’Aurelio De Laurentiis serait prêt à accepter la proposition de 65M€ d’Al Ahli. En embuscade, Chelsea aurait également fait une offre, mais le joueur espère un transfert à Paris. Concernant la position face à l’offre saoudienne, l’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda est sorti du silence : « Osimhen est encore un joueur de Naples, dont le contrat a été prolongé récemment, avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l’histoire des Azzurri, et quand il y a eu des offres importantes (y compris cette année) nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas d’un colis à envoyer au loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l’année, 8ème au Ballon d’Or, il a encore tant à faire en Europe. Il faut du respect et de l’équilibre« , a déclaré l’agent du joueur sur son compte personnel X. Les derniers jours du mercato devront donc offrir un transfert qui satisfait Victor Osimhen, ou ce dernier restera à Naples avec son salaire à près de 10M€ annuel. Une situation qui pourrait être une aubaine pour le PSG ?