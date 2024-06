Mercato – Antonio Silva pas dans le viseur du PSG ?

Cet été, le PSG voudra renforcer sa défense centrale. La piste prioritaire se nomme Leny Yoro. Le nom d’Antonio Silva avait aussi été avancé. Mais il ne serait pas dans les petits papiers du PSG.

Cet été, lors du mercato estival, le PSG devrait se montrer actif. Il aimerait se renforcer dans toutes les lignes. Pour la défense centrale, la piste prioritaire serait celle menant à Leny Yoro. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Lille, l’international espoirs français attise les convoitises des plus grands clubs européens. Outre le PSG, il serait dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester United. Selon les dernières rumeurs, le défenseur (18 ans) aurait une préférence pour le club madrilène. Malgré ça, les dirigeants parisiens ne lâchent pas et vont tout tenter pour convaincre Leny Yoro de venir à Paris et de poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Leny Yoro comme priorité

Leny Yoro n’est pas la seule piste du PSG pour renforcer sa défense centrale. Autre jeune joueur prometteur, Antonio Silva (20 ans), était annoncé dans le viseur du club de la capitale. Auteur d’une très grosse saison 2022-2023 avec le Benfica, l’international portugais – actuellement à l’Euro – a eu un peu plus de mal lors de l’exercice écoulé. Malgré ça, il attise toujours les convoitises. Mais selon les informations de Julien Froment, journaliste spécialiste du PSG pour France Info, Antonio Silva ne serait pas dans les petits papiers de la direction parisienne en cas d’échec dans le dossier Yoro. Si l’arrivée de ce dernier n’est pas possible, « d’autres pistes seront activées, hors écurie Mendes« , conclut le journaliste.