Annoncé dans la course pour Leny Yoro, le PSG a rapidement déposé les armes face à l’offre XXL de Manchester United pour s’attacher les services du jeune français de 18 ans. Les dirigeants des Red Devils, après avoir bouclé le transfert du défenseur du LOSC, espèrent en faire de même avec Manuel Ugarte.

A peine l’Euro 2024 terminé, le marché des transferts s’agite et les plus grosses transactions se font. La dernière en date concerne notre chère Ligue 1 qui vient de vendre le défenseur le plus cher de son histoire. En effet, contre 62M€ + 8M€ en bonus, Leny Yoro est transfuge du LOSC à Manchester United, à 18 ans, et à un an de la fin de son contrat. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, le contrat signé est de 5 ans, le joueur portera le numéro 15, seule l’officialisation manque. Après ce dossier, les dirigeants de Manchester United espèrent avancer et finaliser l’opération Manuel Ugarte. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg. Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne précise que la direction mancunienne est prêt à faire pression pour que le transfert de l’Uruguayen se fasse. Pour se faire, il est dit au numéro 4 du PSG qu’il est une priorité pour l’entrejeu des Red Devils, ce qui rendrait impatient Manuel Ugarte à l’idée d’évoluer dans le nord de l’Angleterre. Si aucun accord n’a été trouvé à ce stade des négociations entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, Forian Plettenberg affirme que les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

🚨🔴 After finalizing the deal with Leny #Yoro today, Manchester United is set to continue pushing for Manuel #Ugarte!



Been told he’s still high on the list of #MUFC and the 23 y/o central midfielder from PSG ist keen to join ManUtd and their new project.



No agreements yet… pic.twitter.com/QeKPOJFoi2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 18, 2024 X : @Plettigoal

En parallèle, les grandes avancées du PSG sur la piste Joao Neves restent un fort indice quant à l’avenir de Manuel Ugarte sous les cieux parisiens et la place que peut lui accorder Luis Enrique dans son effectif. Si le club de la capitale a déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir les services de l’Uruguayen l’été 2023, ce dernier reste sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, et ne devrait pas être bradé par ses dirigeants. Si la plus value sera difficilement atteignable, le joueur de 23 ans pourrait tout de même rapporter de bonnes liquidités dans les caisses du PSG.