Mercato – Après son transfert avorté au PSG, Zion Suzuki rejoint la Premier League

Très proche de rejoindre le PSG avant que cette piste ne soit abandonnée ce week-end, le gardien de Parme, Zion Suzuki, va finalement découvrir la Premier League.

Après avoir officialisé cinq recrues depuis le début du mercato, avec les arrivées d’Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, le PSG était sur le point de recruter un sixième élément lors de cette période de mercato. En effet, tout était bouclé entre Parme et le club parisien pour le transfert du gardien Zion Suzuki contre un montant de 35 M€, bonus compris. La visite médicale du Japonais était même programmée avant sa signature avec les Rouge & Bleu.

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Un transfert à 35 M€ à Aston Villa

Cependant, un élément a changé la donne dans ce dossier. Face à la gourmandise des agents du joueur et à leur volonté de négocier une surenchère sur la commission, le PSG a décidé d’abandonner, ce week-end, ce dossier pourtant bien avancé. Un autre élément peut aussi expliquer ce retournement de situation : l’arrivée d’Aston Villa. Finalement, c’est bien le club de Premier League qui a récupéré le gardien de 23 ans. En effet, la formation de Birmingham a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. Reste désormais à connaître la position des Villans avec leur gardien Emiliano Martinez (33 ans), qui était proche de rejoindre la Juventus Turin avant de voir ce transfert tomber à l’eau ces dernières heures. De son côté, le PSG va donc disputer la saison 2026-2027 avec les portiers Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni.