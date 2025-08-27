Mercato – Arnau Tenas est arrivé en Espagne

Rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens de but, Arnau Tenas va quitter le PSG et signer à Villarreal dans les prochaines heures.

Dans cette dernière ligne droite de ce mercato estival, le PSG se concentre sur les départs. Si les dossiers Gianluigi Donnarumma et Randal Kolo Muani sont au centre des discussions, le board parisien travaille également pour trouver une porte de sortie aux autres joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Et après Milan Skriniar, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le club de la capitale va se séparer d’un nouvel élément dans les heures à venir.

Tenas a atterri à Valence

Rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens suites aux arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, Arnau Tenas devait se trouver un nouveau point de chute, lui dont le contrat prenait fin en juin 2026. Et le champion olympique 2024 va retrouver l’Espagne. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, Villarreal et le PSG sont tombés d’accord pour la vente du portier de 24 ans. Dans cette opération, les champions d’Europe devraient toucher 6M€ bonus compris, une belle plus-value pour un joueur arrivé libre à l’été 2023.

Et l’officialisation devrait intervenir dans la journée. En effet, comme le montre les images d’El Chiringuito TV, Arnau Tenas a atterri à Valence ce mercredi matin pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec sa nouvelle formation. Le futur-ex joueur du PSG a adressé quelques mots à son arrivée : « Je suis très heureux, nous allons passer un très bon moment. »

