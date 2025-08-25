Mercato : Arnau Tenas est tombé d’accord avec Villareal, qui finalise avec le PSG

La fin de mercato estival du PSG se résume à dégraisser son effectif et Arnau Tenas est candidat au départ. Le portier espagnol a trouvé un accord avec Villareal, qui doit encore se mettre d’accord avec le Paris Saint-Germain.

Après le recrutement de Lucas Chevalier, le poste de gardien de but a été quelque peu chamboulé au Paris Saint-Germain. Le rôle de numéro 1 a été retiré à Gianluigi Donnarumma qui a été poussé vers la sortie, tout comme Arnau Tenas, habituel numéro 3 qui a d’ores et déjà un accord avec Villareal. Après avoir fait ses adieux au Parc des Princes ce week-end aux pieds du virage Auteuil, l’international espagnol est annoncé on ne peut plus proche d’un départ par le quotidien AS. Si l’accord est ficelé entre le joueur et le club de Liga, Villareal est toujours en pourparlers avec le PSG afin de trouver la meilleure formule pour aller au bout de l’opération. La piste du prêt est envisageable à la seule condition qu’Arnau Tenas, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, signe une prolongation. Sinon, c’est par un transfert sec que le gardien de but quittera les champions d’Europe, qui attendent au moins 6 millions d’euros pour libérer le portier de 24 ans. Une information qui va dans le sens des dires de Matteo Moretto, journaliste italien spécialiste du mercato.

En France, nos confrères du quotidien de L’Equipe font état de la même information : « Arnau Tenas devrait évoluer à Villarreal la saison prochaine« . Si l’accord n’est pas encore total, « les négociations sont proches d’aboutir« .