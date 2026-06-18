Mercato – Arsenal prêt à passer à l’offensive dans le dossier Barcola ?

Alors que son avenir au PSG fait l’objet de discussions, Bradley Barcola voit plusieurs prétendants européens suivre sa situation avec attention. Arsenal pourrait être le premier club à dégainer une offre.

Actuellement focalisé sur la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola devra ensuite clarifier son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international français est en discussions avec le board parisien au sujet d’une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu. Alors que les champions d’Europe souhaitent le conserver et prolonger son bail, le principal intéressé pourrait également être tenté par un nouveau challenge à l’étranger.

Arsenal veut renforcer son aile gauche

Selon plusieurs médias, Liverpool et Arsenal seraient particulièrement séduits par le profil de l’ancien Lyonnais afin de renforcer leur secteur offensif. Si, du côté des Reds, l’arrivée de Víctor Muñoz (Osasuna) est proche d’être bouclée contre une somme de 40M€, concernant les champions d’Angleterre, le dossier Bradley Barcola pourrait connaître une accélération ces prochains jours. En effet, comme le rapporte The Independent, Arsenal étudie actuellement les détails nécessaires avant de formuler une offre pour l’ailier du PSG. Mikel Arteta a fait du Français de 23 ans sa cible prioritaire pour améliorer son onze de départ. « Barcola pourrait bien concurrencer le Brésilien Gabriel Martinelli et le Belge Leandro Trossard pour une place de titulaire sur le côté gauche chez les Gunners », précise le média britannique. Pour rappel, Bradley Barcola a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives avec le PSG lors de la saison 2025-2026.