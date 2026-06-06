Mercato – Arsenal veut attirer le jeune défenseur Emmanuel Mbemba

Comme à chaque mercato estival, de nombreux Titis du PSG en fin de contrat sont dans le viseur de plusieurs clubs européens. C’est notamment le cas du défenseur Emmanuel Mbemba.

Après son doublé historique en Ligue des champions, le PSG peut désormais se concentrer sur son mercato. Si la direction parisienne s’active notamment sur les prolongations de contrat, elle devra également gérer la situation de plusieurs Titis. Cependant, plusieurs jeunes quitteront leur club formateur à l’expiration de leur contrat cet été. C’est notamment le cas d’Emmanuel Mbemba.

Le Paris FC également intéressé

En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, le capitaine de 18 ans ne devrait pas poursuivre sa carrière à Paris. En effet, comme le rapporte Le Parisien, l’international U18 français s’oriente vers un départ malgré une proposition de premier contrat professionnel de la part des Rouge & Bleu. « Alors que son bail aspirant arrive à échéance, le défenseur de 18 ans pourrait relever un nouveau challenge cet été. » En France, le Paris FC a manifesté son intérêt pour le vainqueur de la Coupe Gambardella. Mais selon LP, un cador du football européen suit également Emmanuel Mbemba : Arsenal.

Le champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions l’a supervisé à plusieurs reprises cette saison. « Un élément reste toutefois à prendre en considération : il ne dispose pas du nombre de points requis pour évoluer tout de suite outre-Manche. Si les Gunners se décidaient à avancer, ils devraient donc chercher à l’envoyer dans un autre championnat dans un premier temps. » Une belle opportunité à saisir donc pour les autres clubs, et possiblement le PFC.