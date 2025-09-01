Mercato – Asensio va prendre la direction de Fenerbahçe

Indésirable au PSG, Marco Asensio était invité à se trouver un club lors de ce mercato estival 2025. L’international espagnol va prendre la direction de Fenerbahçe.

Prêté par le PSG à Aston Villa lors de la deuxième partie de saison, Marco Asensio n’a pas convaincu le club anglais de le conserver. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, l’international espagnol n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et était invité à se trouver une porte de sortie, lui qui s’entraînait avec l’équipe Espoirs depuis son retour au Campus de Poissy. L’ancien du Real Madrid a vu plusieurs clubs s’intéresser à lui sans que cela aille plus loin. Mais ce dossier s’est accéléré ces dernières heures.

Le PSG va recevoir un peu moins de 10 millions d’euros

Déjà intéressé au début du mercato, Fenerbahçe est revenu à la charge en cette toute fin de mercato. Et selon de très nombreuses sources, le PSG et le club turc sont tombés d’accord pour le transfert définitif de Marco Asensio vers le Fenerbahçe. Pour cette transaction, le PSG va récupérer 8,5 millions d’euros, bonus compris. Le joueur a été autorisé par le PSG à se rendre en Turquie afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature avec Fenerbahçe. En une saison et demi au sein des champions d’Europe, Marco Asensio aura participé à 47 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et onze passes décisives.