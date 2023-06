À la recherche d’un latéral droit durant cette fenêtre des transferts, Manchester City se serait penché sur le cas d’Achraf Hakimi. Une offre, jugée comme conséquente, pourrait même rapidement arriver sur le bureau des décideurs parisiens.

Depuis qu’il a posé ses valises en provenance de l’Inter il y a deux ans de cela, Achraf Hakimi alterne le bon et le moins bon sous la tunique du PSG. Le Marocain reste cependant une pièce majeure de l’effectif rouge et bleu. On se doute qu’une fois intronisé, Luis Enrique, fortement pressenti pour succéder à Christophe Galtier, voudra s’appuyer sur ses services. Mais malgré son statut, Manchester City songerait de plus en plus à se rapprocher de son homologue hexagonal afin de jauger la faisabilité d’un éventuel transfert.

Pep Guardiola en pince pour Achraf Hakimi

La nouvelle nous vient de Marca ce jour. Ainsi, d’après cette source, Pep Guardiola, qui pourrait perdre Kyle Walker et Joao Cancelo cet été, aurait une idée bien précise dans l’optique de renforcer substantiellement son couloir droit défensif puisqu’il viserait Achraf Hakimi. Désireux de satisfaire les exigences de son coach qui a mené les Sky Blues sur le toit de l’Europe, les dirigeants mancuniens pourraient rapidement passer à l’attaque dans ce dossier. Marca précise qu’une offre très conséquente pourrait être formulée dans les semaines à venir, Manchester City ne voulant nullement lésiner sur les moyens pour renforcer un secteur jugé comme prioritaire. Il y a néanmoins peu de chance que cette piste aboutisse. Car oui, le PSG ne devrait pas être enclin à ouvrir la porte à un élément dont le contrat court jusqu’en juin 2026 et qui avait été recruté pour la coquette somme de 60 millions d’euros il y a moins de deux ans de cela.