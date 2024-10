Depuis le mercato d’hiver 2023, Rayan Cherki est associé au PSG. Après avoir fait volt-face suite à un intérêt du Borussia Dortmund, le dossier n’a pas été conclu lors du dernier mercato estival, malgré un accord à hauteur de 15M€ entre dirigeants parisiens et lyonnais.

En plus de la gestion du dernier mercato estival par Rayan Cherki et son entourage, les relations entre les dirigeants parisiens et lyonnais n’ont pas facilité l’avancée du dossier. Cependant, l’international Espoirs Français est désormais lié à son club formateur jusqu’au 30 juin 2026 après sa récente prolongation afin de sortir du loft. Désiré par Luis Enrique selon les dernières informations en date, faudrait-il que Rayan Cherki redore son blason auprès des dirigeants parisiens. Pour cela, le joueur de 21 ans, qui travaillait sans agent jusque-là, a eu recours aux services de Moussa Sissoko selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe. Agent d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Désiré Doué, Moussa Sissoko pourrait faciliter une opération si elle devait se faire, notamment grâce à ses bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Si l’accord révélé l’été dernier était à hauteur de 15 millions d’euros, avec deux années de contrat restantes et de bonnes performances depuis son retour dans le groupe de Pierre Sage, la valeur marchande de Rayan Cherki est aujourd’hui estimée à 25M€ sur le site spécialisé Transfermarkt. Reste à surveiller si les positions entre le clan Cherki et le PSG se rapprocheront à nouveau, l’hiver ou l’été prochain.