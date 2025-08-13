Mercato : Aston Villa devrait passer à l’offensive pour Marco Asensio

A l’occasion du mercato estival 2025, le PSG compte dans ses rangs plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte plus. Parmi eux, Marco Asensio est une cible prioritaire pour Aston Villa qui ne devrait pas tarder à passer à l’action.

Comme depuis plusieurs saisons maintenant, le PSG peine à se séparer des joueurs sur lesquels il ne compte plus. La liste est toujours aussi conséquente, et parmi les noms qui y figurent, Marco Asensio est à ce jour celui qui voit le plus son avenir s’éclaircir. En effet, l’international espagnol devrait faire l’objet d’une offre d’Aston Villa incessamment sous peu qui en a fait une cible prioritaire. Après avoir procéder à la vente de Jacob Ramsey à Newcastle, la direction des Villans « devrait soumettre sa première offre officielle au Paris Saint-Germain afin d’entamer des discussions et trouver un accord pour le départ définitif de l’international espagnol, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026 » selon Sky Sport. Si le directeur sportif d’Aston Villa, Monchi, a érigé Marco Asensio comme une priorité, l’intérêt est réciproque. L’Espagnol souhaite rejouer sous les ordres d’Unaï Emery après son prêt lors de la seconde partie de saison 2024 / 2025.

Du côté du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens ont faire savoir à Marco Asensio qu’en cas d’offre satisfaisante, le transfert sera facilité. Nos confrères de Sky Sport avancent la somme de 20 millions d’euros bonus compris afin de satisfaire le PSG. Un accord entre Marco Asensio et Aston Villa serait déjà ficelé sur les bases d’un contrat de 3 ans.