Mercato – Aston Villa ne compte pas vendre Jhon Duran

Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Khvicha Kvaratskhelia et Jhon Duran. Il faudra se montrer très convaincant pour qu’Aston Villa accepte de vendre son joueur.

Alors que l’actualité mercato du PSG tournait autour des probables départs de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, depuis hier, on évoque un club de la capitale actif pour renforcer son attaque. Le premier qui a été avancé dans cette optique est celui de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà intéressés l’été dernier, les dirigeants parisiens sont revenus à la charge et verraient leurs homologues de Naples être moins réticents à laisser filer leur international géorgien. Outre ce dossier, le PSG s’intéresserait également à Jhon Duran. L’international colombien (21 ans) brille avec Aston Villa (26 matches toutes compétitions confondues, 12 buts). Il attise les convoitises des plus grands clubs, dont le PSG.

Aston Villa envisagerait une vente en cas d’offre folle

Ce vendredi, Ben Jacobs fait un point sur ce dossier. Selon le journaliste spécialiste du mercato, le PSG est bien intéressé par Jhon Duran, mais ce dossier s’annonce compliqué. En effet, Aston Villa réclamerait 80 millions de livres sterling, soit 95 millions d’euros pour lâcher son joueur cet hiver. « La valorisation de Villa est basée sur la forme de Duran et sa récente prolongation de contrat », avance Ben Jacobs. Ce dernier explique que le club de Premier League ne préférerait pas vendre son joueur en cours de saison, sauf si une offre folle arrive sur son bureau. Ben Jacobs indique que le PSG valorise Jhon Duran 25 millions de livres sterling de moins que le prix demandé par Villa. Le journaliste conclut en expliquant que le PSG est ouvert à l’idée que Randal Kolo Muani ou Marco Asensio fassent le chemin inverse cet hiver.