Mercato – Aston Villa ne lâche pas la piste Marco Asensio

Après Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, Marco Asensio pourrait être le prochain joueur de l’effectif à quitter le PSG cet hiver.

Dans ces derniers jours de mercato, le PSG a pour ambition de dégraisser son effectif. Parmi les joueurs prêtés, Juan Bernat a résilié son contrat tandis que Xavi Simons a été transféré définitivement au RB Leipzig. De son côté, Cher Ndour devrait être vendu en Serie A dans les jours à venir. Parmi l’effectif de cette saison 2024-2025, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont été respectivement prêtés à la Juventus Turin et au Fenerbahçe. Et un autre joueur pourrait quitter les Rouge & Bleu cet hiver. Il s’agit de Marco Asensio.

Le PSG veut un transfert définitif

Depuis plusieurs jours, un retour en Espagne est annoncé par plusieurs médias mais un club de Premier League suit toujours avec attention ce dossier. En effet, avec le départ imminent de Jhon Duran en Arabie saoudite, Aston Villa est à la recherche d’un nouvel élément offensif. Alors que la piste menant à Mathys Tel (Bayern Munich) se complique, le joueur étant proche de rejoindre Tottenham, l’équipe d’Unai Emery doit se rabattre sur une autre cible. Et d’après les informations de L’Equipe, l’actuel 8e de Premier League est toujours en contact avec l’entourage de Marco Asensio, qui est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu. Le club de Birmingham « n’a jamais coupé les discussions et l’option d’un départ en Angleterre est toujours sur la table pour l’ancien joueur du Real Madrid. » De son côté, le PSG est ouvert à un départ de l’Espagnol sous la forme d’un transfert définitif.

Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui précise qu’Aston Villa est en pourparlers avec les champions de France au sujet de leur numéro 11. Le joueur de 29 ans, intéressé par une venue chez les Villans, est l’un des principaux noms sur la liste des dirigeants anglais. Mais Aston Villa a aussi un autre joueur en tête, João Felix (Chelsea).