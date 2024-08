Mercato : Aucun attaquant à l’horizon pour le PSG ?

Depuis le début du mercato estival, le PSG se voit associé à de nombreuses pistes offensives sur les ailes ou dans l’axe. A quelques jours de la fermeture des portes du marché des transferts, le club de la capitale n’a enregistré aucun renfort offensif, et la situation pourrait ne pas bouger.

Après le départ de Kylian Mbappé et la récente blessure de Gonçalo Ramos, de nombreuses spéculations se sont installées dans la rubrique mercato du PSG. En effet, le club de la capitale s’est vu associé à Nico Williams, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho ou encore plus récemment Victor Osimhen. Cependant, à trois jours de la fermeture des portes du marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne compte aucun renfort offensif et la situation pourrait ne pas changer d’ici ce vendredi 30 août au soir. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe. Ce dernier assure sur son compte X qu’à l’heure actuelle, aucun attaquant n’est prévu pour le PSG. Les plans de la direction parisienne semblent davantage se tourner vers les ventes de Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Milan Skriniar, voire potentiellement le remplacement du défenseur slovaque, Tomas Araujo.

❗️Souvent lié au PSG, Kingsley Coman pourrait rejoindre Al Hilal 🛫



L’offre a déjà été reçue par le Bayern qui serait prêt à l’accepter. Des clubs de Premier League et le Barça ont également manifesté un intérêt concret 🇫🇷



Pour la piste offensive, le nom de Kingsley Coman a également résonné. Cependant, le titi parisien semble se diriger vers d’autres horizons. Après neuf années passées au Bayern Munich, le Français devrait quitter la Bavière dans les prochains jours, avant la fin du mercato. La piste privilégiée aujourd’hui n’est donc pas le PSG, mais l’Arabie Saoudite. En effet, nos confrères de L’Equipe et le spécialiste mercato qu’est Fabrizio Romano affirment qu’Al Hilal aurait fait parvenir une offre au Bayern Munich, qui serait sur le point de l’accepter. Des clubs en Premier League et le FC Barcelone auraient également fait part de leur intérêt.