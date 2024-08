Mercato : Aucune discussion entre le PSG et Adrien Rabiot

Le PSG a recruté Joao Neves et Désiré Doué pour son milieu de terrain et aurait pu se saisir de l’opportunité Adrien Rabiot, libre de tout contrat. Cependant, toutes les informations vont dans le sens contraire.

A moins de deux semaines de la fin du mercato estival 2024, Adrien Rabiot est toujours libre de tout contrat après la fin de son aventure avec la Juventus Turin. International français, le titi parisien pourrait rendre de bons services à de nombreux clubs européens. Le PSG ? Il semblerait que non. Le cas du joueur de 29 ans divise énormément chez les supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain, mais son retour sous les cieux parisiens a toujours fait l’objet de nombreuses spéculations. Une interrogation à laquelle a répondu Adrien Rabiot en conférence de presse durant l’Euro 2024 : « Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur d’une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Bien sûr dans le football il ne faut fermer aucune porte mais ce ne sera pas ma priorité« . Ce mercredi 21 août nos confrères de L’Equipe affirment que le milieu de terrain de L’Equipe de France n’a jamais envisagé un retour au PSG et a toujours repoussé l’idée. Cependant de l’autre côté, Josué Cassé, journaliste pour Foot Mercato assure qu’aucune « discussion n’a eu lieu entre Adrien Rabiot et le PSG« . Le Paris Saint-Germain n’aurait jamais espéré un retour du joueur qu’il a formé de 2010 à 2012, avant de le compter dans ses rangs professionnels de 2012 à 2019. Un désintérêt visiblement réciproque.