Pour son mercato estival, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien pourrait se laisser tenter par le projet Rouge & Bleu et poser ses valises sous les cieux parisiens afin de prendre la place de Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque. Cependant, son président à Naples, Aurelio De Laurentiis, ne l’entendrait pas de cette oreille-là.

La saison 2022/2023 de Khvicha Kvaratskhelia fût la saison de sa vie. En 43 matchs toutes compétitions confondues, le Géorgien a inscrit 14 buts et fait 17 passes décisives, portant ainsi le Napoli sur le toit de l’Italie et en quart de finale de Ligue des Champions, en formant notamment une paire de très haut niveau avec Victor Osimhen. Pour cette saison 2023/2024, le rendement a été moindre, même si sur le plan statistique le numéro 77 de Naples reste tout de même à un bon niveau (45 matchs TCC, 11 buts et 9 passes décisives). Pour la saison suivante, le Napoli a eu du mal collectivement, terminant la saison à la 10e place en Série A, un classement qui privera donc Kvaratshelia de coupe d’Europe pour 2024/2025. En ce sens, les dernières informations envoient le Géorgien avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, qui pourrait en faire le remplaçant de Kylian Mbappé. Une idée qui semble enchanter le principal intéressé, actuellement engagé avec la sélection géorgienne pour le premier Euro de son histoire. Cependant, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, dur en affaire, ne verrait pas l’opération d’un bon œil. En effet, l’homme de 75 ans espère ne pas reproduire deux fois de suite la même saison, et souhaite repartir sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle guidé par Antonio Conte, nouveau coach du Napoli qui devrait être officialisé dans les prochains jours. Le technicien italien espère voir Khvicha Kvaratskhelia prolonger afin d’entamer un nouveau chapitre et garder une certaine ambition.

C’est dans ce contexte que l’inflexibilité d’Aurelio De Laurentiis apparaît. En effet, selon la Corriere dello Sport, le président du Napoli ne devrait pas faire volte-face face aux offres et aux millions proposés par le Paris Saint-Germain. Nos confrères italiens évoquent la somme de 110 millions d’euros, face à laquelle Naples ne bougera pas. L’idée est claire : prolonger le contrat de Khvicha Kvaratskhelia.