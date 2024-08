Entre la finale des Jeux Olympiques, la reprise de la compétition en football, et le mercato, Désiré Doué est on ne peut plus attendu ces prochains jours. La décision du joueur du Stade Rennais fait l’objet d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich sur le marché des transferts.

Depuis plusieurs semaines déjà, le Stade Rennais s’attend à perdre Désiré Doué, notamment face aux intérêts du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Pour se séparer de leur joyau français de 19 ans, les dirigeants bretons en attendent 60M€. Un montant qu’a atteint le PSG dans sa dernière offre, contrairement aux Bavarois qui ne seraient pas disposés à dépasser les 55 millions d’euros déjà proposés au Stade Rennais. Cependant, malgré une offre légèrement plus basse que celle faite par le PSG, les dirigeants allemands auraient un avantage devant leurs homologues parisiens auprès des Rennais. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano dans Here We Go Podcast, journaliste spécialise du mercato, qui ajoute que le club de Bundesliga pousse ces derniers jours, pour montrer son fort intérêt pour Désiré Doué. Malgré cette avance évoqué par notre confrère italien, le dossier est loin d’être terminé. En effet, la décision du joueur français n’est toujours pas prise et celle-ci devrait tomber ce week-end, ou la semaine prochaine. Pour rappel, avec l’Equipe de France Olympique, Désiré Doué est mobilisé pour la finale du tournoi du tournoi olympique qui se jouera ce vendredi 9 août à 18h au Parc des Princes.

Le PSG toujours dans la course

Malgré cette avance du Bayern Munich dans les négociations avec le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot. En effet, toujours selon Fabrizio Romano, le club de la capitale continue de se battre dans ce dossier. Pour obtenir le feu vert de Désiré Doué, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est toujours aussi impliqué personnellement. Au moment où la décision du Français tombera, dans quelques jours, le dossier devrait rapidement se clôturer.