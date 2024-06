Mercato – Ayman Kari devrait rester au PSG cette saison

Prêté depuis un an et demi au FC Lorient afin d’emmagasiner de l’expérience, Ayman Kari va revenir au PSG cet été. Il devrait rester dans son club formateur.

Le PSG possède l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Chaque saison, plusieurs titis arrivent à se faire une place dans l’effectif des Rouge & Bleu (Mayulu, Zaïre-Emery, Zague, Ethan Mbappé), d’autres doivent tenter leur chance ailleurs. Cela a été le cas d’Ayman Kari, qui a été prêté pendant un an et demi à Lorient. Chez les Merlus, le milieu de terrain (19 ans) n’a pas été épargné par les blessures, participant à seulement 20 matches toutes compétitions confondues en une saison et demi (un but, une passe décisive). Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Luis Enrique adore son profil

Selon les informations de RMC Sport, le PSG ne compterait pas prêter de nouveau son titi. Fabrice Hawkins explique que les dirigeants parisiens comptent sur Ayman Kari pour la saison prochaine. « Luis Enrique adore son profil. » RMC Sport indique que l’idée du PSG est que sa jeune pépite participe à la préparation d’avant-saison et que le technicien espagnol tranche ensuite. « Une certitude, le coach parisien sera attentif à son attitude sur et en-dehors du terrain. » Le média sportif explique qu’Ayman Kari est considéré comme le deuxième plus gros talent chez les jeunes joueurs parisiens ces dernières années, derrière Warren Zaïre-Emery. RMC Sport conclut en expliquant Luis Campos a d’ailleurs observé de près son évolution à Lorient et continue de suivre ce dossier attentivement. « Le PSG était même prêt à rapatrier Kari dès cet hiver pour l’extraire du contexte lorientais », conclut RMC Sport.