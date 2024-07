Alors que le PSG tente toujours de finaliser l’arrivée de Joao Neves, Renato Sanches pourrait faire le chemin inverse. Le Benfica aimerait inclure une option d’achat dans le possible prêt de l’ancien lillois.

Le Benfica et le PSG ont réalisé plusieurs opérations ces dernières années. Les Rouge & Bleu se sont offerts Gonçalo Ramos, alors que le club portugais a récupéré Julian Draxler et Juan Bernat en prêt. Lors de ce mercato estival 2024, les deux équipes sont encore en contact dans deux dossiers. Depuis plusieurs semaines, le champion de France essaye de convaincre le club lisboète de laisser filer sa jeune pépite, Joao Neves. Alors que les négociations se poursuivent pour trouver un accord sur le transfert de Joao Neves, le PSG et Benfica tentent aussi de trouver une solution pour Renato Sanches.

Le Benfica pas inquiet de son état physique

En effet, Benfica compte s’offrir son ancien joueur pour compenser le futur départ de Joao Neves au PSG. Alors que dans un premier temps, il avait été évoqué la possibilité d’inclure Renato Sanches dans le transfert de Joao Neves pour faire baisser la note, les deux dossiers ne seraient finalement pas liés. Selon les informations d’O Jogo, Renato Sanches est enthousiaste à l’idée de retrouver son club formateur cet été. Il estime que revenir là où tout a commencé peut lui permettre de relancer sa carrière. Si le PSG serait prêt à prêter Renato Sanches en prenant en charge l’intégralité de son salaire, le club lisboète aimerait inclure une option d’achat dans le prêt, afin de s’offrir la possibilité de le conserver à l’issue de son prêt, avance le quotidien sportif lusitanien. O Jogo conclut en expliquant que Benfica n’est pas inquiet par les antécédents de blessures de l’international portugais (26 ans), estimant que les blessures ne font plus partie du quotidien de l’ancien lillois.