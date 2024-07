Mercato : Benfica refuse une offre du PSG pour Joao Neves

Le nom de Joao Neves est associé au PSG depuis plusieurs semaines pour le mercato estival 2024. Dans la volonté de renforcer son entrejeu, le club de la capitale, Luis Enrique et Luis Campos en tête de liste, aurait fait du jeune portugais sa priorité.

Le mercato estival 2024 du PSG ne se résumera pas à remplacer Kylian Mbappé et Luis Enrique le sait bien. C’est ainsi que le technicien espagnol aurait coché le nom de Joao Neves pour renforcer son entrejeu. Selon les dernières informations de la presse, l’ancien sélectionneur de La Roja et son directeur sportif, Luis Campos, aurait fait du milieu de terrain de Benfica leur priorité. Cependant, le dossier pourrait être plus compliqué que d’habitude. En effet, les opérations dans lesquelles le super agent portugais Jorge Mendes officie sourient souvent au Paris Saint-Germain, notamment grâce aux bonnes relations entretenues entre les deux lusitaniens. Cette fois-ci, c’est le SL Benfica qui pourrait ne pas simplifier les choses. Le club portugais ne semble pas enclin à libérer son joueur pour moins de … 120M€ ! Un montant qui correspond à la somme de sa clause libératoire associée à son contrat. A 19 ans, Joao Neves est lié contractuellement à son club formateur jusqu’en 2028. Pour s’en attacher ses services, le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 70 millions d’euros au SL Benfica. Selon le quotidien lusitanien Correio da Manhã, le directeur sportif benfiquiste, Rui Costa, aurait refusé l’offre. Manchester United, en quête de renforts au milieu de terrain avec Manuel Ugarte sur ses tablettes, aurait essuyé le même refus concernant Joao Neves.

Une piste qui s’annonce plus compliquée que prévu, qui prend la tournure d’un véritable feuilleton estival, pour lequel il sera difficile d’aller au bout sans payer la clause libératoire de 120M€. Un montant qui peut paraître dérisoire et pousser le PSG à se pencher sur d’autres dossiers.