Mercato : Bournemouth, d’ores et déjà sur une piste pour remplacer Illia Zabarnyi ?

A l’occasion du mercato estival, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Pour cela, les dirigeants parisiens ont érigé Illia Zabarnyi comme priorité absolue. Un dossier complexe.

En pleine Coupe du Monde des Clubs, le PSG prépare tout de même la saison 2025 /2026, et son mercato. Ainsi, c’est en défense centrale que les dirigeants parisiens orientent leur volonté de se renforcer et Illia Zabarnyi est la priorité. Le joueur de 22 ans, évoluant à Bournemouth, aurait fait lui aussi du club de la capitale son option première. Selon les derniers échos de la presse, les dirigeants des Cherries se montrent tout de même durs en affaire, et c’est dans contexte que le dossier peinent à trouver une issue favorable pour le Paris Saint-Germain et l’international ukrainien. Cependant, ce vendredi 27 juin, un indice pourrait aller en faveur de la faisabilité du transfert. Alex Crook, journaliste britannique pour Talk Sport, affirme que le club du sud de l’Angleterre serait intéressé à l’idée de recruter Mario Gila. L’Espagnol de 24 ans est un défenseur central de la Lazio de Rome, et a été associé au PSG au début de cet été 2025.

https://twitter.com/alex_crook/status/1938563528777957631 X : @alex_crook

Comme Illia Zabarnyi, Mario Gila évolue en défense centrale, et la lecture de ce potentiel transfert pourrait pousser les observateurs du Paris Saint-Germain à penser que Bournemouth a déjà en tête le remplaçant d’Illia Zabarnyi, qui pourrait finalement voir les pourparlers entre ses dirigeants et leurs homologues parisiens aboutir à un accord.