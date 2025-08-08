Mercato : Bournemouth trouve un accord pour le remplaçant d’Illia Zabarnyi

Sur le marché des transferts, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, malgré de difficiles négociations avec Bournemouth, un accord est sur le point d’être trouvé pour Illia Zabarnyi. Dans ce sens, les Cherries ont désormais un accord pour le remplaçant de l’Ukrainien.

Après des mois de négociations compliquées face à l’intransigeance des dirigeants de Bournemouth, le Paris Saint-Germain est sur le point de trouver un accord total pour le transfert d’Illia Zabarnyi. Un recrutement attendu dans les prochains jours sous les cieux parisiens. En effet, Luis Enrique souhaiterait compter sur l’Ukrainien et Lucas Chevalier avant le 13 août prochain et le match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Si les dernières informations autour du dossier annoncent donc un accord proche, les mouvements de Bournemouth sur le marché des transferts présagent également le mouvement d’Illia Zabarnyi vers Paris. Selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, les Cherries ont trouvé un accord avec Bafodé Diakité, défenseur central du LOSC, pour un contrat de cinq ans. C’est dans ce contexte que les discussions ont repris entre les dirigeants lillois et ceux de Bournemouth. Les Dogues attendent 40M€ pour libérer le défenseur français de 24 ans, et ainsi permettre au club anglais de remplacer Illia Zabarnyi, en partance pour le Paris Saint-Germain.