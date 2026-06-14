Mercato – Bradley Barcola jugé intransférable par le PSG ?

Le dossier Bradley Barcola part un peu dans tous les sens ces derniers jours. Selon les dernières rumeurs, l’international français serait désormais jugé intransférable par le PSG.

Bradley Barcola a été l’un des artisans des deux dernières saisons historiques du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international français négocie une prolongation de contrat avec ses dirigeants. En parallèle, il attise les convoitises de nombreux clubs européens, dont Liverpool et Arsenal. Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient la possibilité pour le PSG d’ouvrir la porte à un départ de son numéro 29, sachant que le club de la capitale pourrait se renforcer au poste d’ailier cet été. On évoquait aussi un Bradley Barcola qui pourrait avoir plus de temps de jeu. Mais les dernières rumeurs ont un tout autre écho.

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Le PSG continue de croire en Bradley Barcola

Selon les informations de Florian Plettenberg, le PSG ne veut pas entendre parler d’une vente de Bradley Barcola cet été. L’ancien Lyonnais est jugé intransférable par les dirigeants Rouge & Bleu. Même s’il attise les convoitises de clubs de Premier League, le double champion d’Europe n’a pas fixé de prix pour son attaquant, assure le journaliste pour Sky Sport Deutschland. Le PSG continue de croire fermement aux grandes qualités de Barcola, même avec la concurrence intense pour les places dans l’effectif, conclut Florian Plettenberg.