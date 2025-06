Mercato : Bradley Barcola, le rêve inatteignable du Bayern Munich

Alors que la Coupe du Monde des Clubs bat son plein et le PSG comme le Bayern Munich sont engagés, le mercato n’est jamais bien loin. Dans ce contexte, les dirigeants bavarois surveillent d’un coin de l’œil la situation de Bradley Barcola.

Après le transfert annoncé de Leroy Sané et une situation pas stable autour de Kingsley Coman et Serge Gnabry, le Bayern Munich est à la recherche sur le marché des transferts de renforts pour son secteur offensif. Ainsi, les noms de Rafael Leao, Nico Williams et … Bradley Barcola résonnent sous les cieux bavarois. Cependant, la piste menant au numéro 29 du PSG ne devrait pas s’éterniser. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale considère son ailier français comme intransférable et les deux parties pourraient même entrer en négociations plus tard dans l’année afin de trouver un accord pour une prolongation de contrat.

La porte s’est davantage fermée pour le Bayern Munich selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne. Ce dernier affirme que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a personnellement informé ses homologues bavarois que Bradley Barcola est on ne peut plus ancré dans les plans du Paris Saint-Germain. S’il reste une ciblé rêvée pour le Bayern Munich, l’ancien de l’Olympique Lyonnais n’a jamais exprimé de volonté de voir ailleurs, et son transfert semble bien compliqué à date.