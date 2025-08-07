Mercato : Bradley Barcola qu’un simple plan B pour Liverpool ?

Le marché des transferts a réservé une belle surprise au PSG ces dernières heures. Liverpool serait sur le coup pour tenter de déloger Bradley Barcola du front de l’attaque Rouge & Bleu et lui faire traverser La Manche.

Le PSG a l’habitude des gros coups sur le marché des transferts et semble y être exposé cet été. En effet, les dernières informations sur le mercato font état d’un réel intérêt de Liverpool pour … Bradley Barcola. L’ailier français serait un souhait pour remplacer Luis Diaz sur le flanc gauche de l’attaque des Reds. Cependant, le numéro 29 du Paris Saint-Germain ne serait pas la priorité des champions d’Angleterre en titre. En effet, nos confrères de Foot Mercato affirment que Liverpool garde en tête l’idée de recruter Alexander Isak en priorité. L’attaquant suédois espère un accord entre Newcastle et Liverpool. C’est seulement en cas d’échec sur ce dossier que les dirigeants des Reds feront de Bradley Barcola une réelle cible sur le marché des transferts. C’est en tous cas ce que rapporte Foot Mercato, en précisant que Rodrygo est lui la troisième option.

A lire aussi : Le PSG prépare une offre importante pour prolonger Barcola

A noter tout de même que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont unanimes quant à l’idée de prolonger le contrat de Bradley Barcola qui s’étend aujourd’hui jusqu’en juin 2028. Les dernières informations à ce sujet ne font dans le même temps pas état d’une volonté du Français de quitter le club de la capitale.