Barcola vs Konaté
Image : Icon Sport

Mercato : Bradley Barcola qu’un simple plan B pour Liverpool ?

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 août 2025

Le marché des transferts a réservé une belle surprise au PSG ces dernières heures. Liverpool serait sur le coup pour tenter de déloger Bradley Barcola du front de l’attaque Rouge & Bleu et lui faire traverser La Manche.

Le PSG a l’habitude des gros coups sur le marché des transferts et semble y être exposé cet été. En effet, les dernières informations sur le mercato font état d’un réel intérêt de Liverpool pour … Bradley Barcola. L’ailier français serait un souhait pour remplacer Luis Diaz sur le flanc gauche de l’attaque des Reds. Cependant, le numéro 29 du Paris Saint-Germain ne serait pas la priorité des champions d’Angleterre en titre. En effet, nos confrères de Foot Mercato affirment que Liverpool garde en tête l’idée de recruter Alexander Isak en priorité. L’attaquant suédois espère un accord entre Newcastle et Liverpool. C’est seulement en cas d’échec sur ce dossier que les dirigeants des Reds feront de Bradley Barcola une réelle cible sur le marché des transferts. C’est en tous cas ce que rapporte Foot Mercato, en précisant que Rodrygo est lui la troisième option.

A lire aussi : Le PSG prépare une offre importante pour prolonger Barcola

Le PSG prépare une offre importante pour prolonger Barcola
canalsupporters.com

A noter tout de même que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont unanimes quant à l’idée de prolonger le contrat de Bradley Barcola qui s’étend aujourd’hui jusqu’en juin 2028. Les dernières informations à ce sujet ne font dans le même temps pas état d’une volonté du Français de quitter le club de la capitale.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 août 2025

Articles similaires

Joao Neves et Désiré Doué

Ballon d’Or : Deux joueurs du PSG en lice pour le Trophée Kopa

7 août 2025
Psg entrainement

PSG – L’ancien préparateur physique du club alerte : « Ils ne seront pas prêts ! »

7 août 2025
Pauleta

Le PSG réédite son maillot domicile de la saison 2004-2005

7 août 2025
Bradley Barcola

Le PSG prépare une offre importante pour prolonger Barcola

7 août 2025
Bouton retour en haut de la page