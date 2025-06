[MàJ] Mercato : Franco Mastantuono donne désormais sa priorité au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines maintenant, Franco Mastantuono est annoncé avec insistance au PSG et le dossier s’accélère ces derniers jours. Cependant, le club de la capitale doit faire avec la concurrence du Real Madrid qui s’immisce dans le dossier.

Pour renforcer son effectif et plus précisément son secteur offensif, le PSG semble avoir coché le nom de Franco Mastantuono. L’Argentin de River Plate de 17 ans seulement, évolue dans côté droit et est capable donc de rentrer sur son pied gauche. Un profil particulièrement ciblé par la paire Luis Campos – Luis Enrique. Si le dossier semblait bien avancer ces derniers jours, celui-ci pourrait subir un coup d’arrêt. En effet, le Real Madrid entrerait dans la danse en étant en contact avec le joueur et son entourage selon Fabrizio Romano. En parallèle, le Paris Saint-Germain discute en plus avec ses homologues de River Plate. Ainsi, c’est une vraie bataille que se livre le PSG et le Real Madrid sur le marché des transferts. Selon MARCA, le dauphin du FC Barcelone en Liga s’est rendu en Argentine afin de faire avancer les choses concrètement en sa faveur, auprès de Franco Mastantuono, qui aurait donné son feu vert au Real Madrid. Pour rappel, la clause libératoire du joueur est de 45M€.

[MàJ]

Si le PSG semblait bien placé dans la course, Fabrizio Romano précise désormais que « le rêve de Mastantuono depuis qu’il est enfant est de rejoindre le Real Madrid« . Ainsi, les dirigeants madrilènes entrent en négociation avec River Plate. Selon Santi Aouna, de Foot Mercato, Si un accord n’est pas trouvé, le Real Madrid devra payer la clause de 45M€. La bataille avec le PSG sur ce dossier semble largement pencher pour le Real Madrid.