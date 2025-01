Mercato : Calendrier, accord, transfert … Le point sur le dossier Milan Skriniar

Ce mercredi 22 janvier, le PSG reçoit Manchester City pour une on ne peut plus importante 7e journée de Ligue des Champions. En parallèle, le mercato hivernal bat son plein, et les dirigeants parisiens d’y échappent pas, avec un dossier à gérer à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre la plus importante de leur saison jusque-là.

A quelques heures de la réception de Manchester City au Parc des Princes (21h sur Canal +), le PSG a communiqué le groupe de joueurs convoqués pour l’occasion. Aucune surprise n’est à signaler, les retours importants d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos sont à souligner, et l’absence de Milan Skriniar à noter. Ce dernier, selon les derniers échos de la presse, est annoncé sur le départ à l’occasion de ce mercato hivernal 2025. Un départ qui se préciserait en ce jour de match important pour le Paris Saint-Germain. En effet selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le défenseur central serait aujourd’hui à Istanbul afin de négocier son transfert avec Fenerbahçe. Des négociations qui semblent avoir abouties, puisque toujours selon la même source, un accord aurait été trouvé, et une visite médicale prévue pour cet après-midi. Reste à savoir dans quel cadre Milan Skriniar quitte le PSG ? Un prêt ? Un transfert ? Si notre confrère turc Yağız Sabuncuoğlu évoque un transfert, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, va également dans ce sens. Le journaliste italien parle d’une course remportée par le Fener face à plus de trois clubs, pour un transfert sec et non un prêt.

🚨 BREAKING : Milan Skriniar pose avec le maillot de Fenerbahçe avant de se rendre à Istanbul ! 👋🇸🇰



Cependant, en France, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, parle lui d’un prêt payant, comme pour le dossier Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Une indemnité devrait donc être versée par le club de Süper Lig, le montant n’a pas encore filtré. Les prochaines heures livreront le verdict final quant à la nature du mouvement. Toutefois, les négociations ont été officialisées par le club turc lui-même sur les réseaux, qui n’a tardé à posé une photo de Milan Skriniar, posant avec le maillot du Fenerbahçe, dans l’avion en route pour Istanbul.