Mercato : Carlos Soler a toujours la cote en Europe

Après deux saisons au PSG sans réellement convaincre, Carlos Soler entrevoit une porte de sortie en ayant préservé une certaine cote sur le marché européen. En prêt ou en transfert, l’Espagnol pourrait quitter le club de la capitale cet été 2024, plusieurs points de chute sont évoqués.

C’est dans les ultimes instants du mercato estival 2022 que Carlos Soler s’est engagé avec le PSG en provenance de Valence contre la somme de 18 millions d’euros. L’Espagnol a paraphé à l’époque un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2027. A 27 ans aujourd’hui, le milieu de terrain n’est jamais parvenu à s’imposer et semble déjà sur le départ. En effet, selon les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le numéro 28 du PSG pourrait retourner jouer dans son pays d’origine, en Liga. C’est en tous cas ce qu’affirme Santi Aouna, qui souligne la volonté de la Real Sociedad d’attirer le joueur dans ses rangs, en prêt. L’adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions cette saison continuerait de pousser pour que l’opération se fasse. Cependant, le club basque ne serait pas le seul dans la course puisque « Villareal et Aston Villa sont en embuscade« . Reste à savoir sous quelle forme ces deux derniers clubs souhaitent recruter Carlos Soler. Quoi qu’il en soit, s’il n’est plus en odeur de sainteté sous les cieux parisiens, l’Espagnol pourrait donc joueur l’Europa League avec la Real Sociedad ou la Ligue des Champions avec Aston Villa. Une belle opportunité pour bien rebondir, à 27 ans.

Pour rappel, Carlos Soler est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, et sa valeur marchande est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 20 millions d’euros. Cette saison sous les ordres de Luis Enrique, le joueur a pris part à 28 matchs toutes compétitions confondues, dressant un bilan statistique de 2 buts et 4 passes décisives.