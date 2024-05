Au PSG depuis l’été 2022, Carlos Soler ne sera pas retenu cet été et l’Espagnol possède quelques portes de sortie, notamment en Espagne.

En deux saisons au PSG, Carlos Soler n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters parisiens. Utilisé dans la rotation d’effectif, l’international espagnol n’a jamais convaincu lors de ses 63 apparitions sous le maillot des Rouge & Bleu (8 buts et 8 passes décisives). Déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, le joueur de 27 ans avait finalement été retenu par Luis Enrique. Mais la donne sera différente cet été. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, l’ancien du CF Valence est invité à quitter le club.

Soler n’est pas pressé de partir

Et selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs seraient intéressés par le milieu de terrain parisien. Aston Villa, club entraîné par l’ancien coach parisien Unaï Emery, est venu aux renseignements, sans aller plus loin. Mais le numéro 28 du PSG aurait aussi des courtisans en Espagne avec Villarreal, qui était déjà intéressé l’hiver dernier, ou encore la Real Sociedad, qui avait affronté le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions cette saison. Recruté contre 18M€ à Valence il y a deux ans, le PSG sait qu’il ne pourra pas récupérer sa mise. « Reste une solution qui pourrait satisfaire toutes les parties, un prêt avec prise en charge partielle du salaire, comme le PSG en a d’ailleurs pris l’habitude ces derniers saisons avec ses indésirables », explique FM. Du côté du joueur, on serait plutôt favorable à rester dans la capitale française. Carlos Soler « n’est pas pressé de partir, lui qui peut profiter de la Ville lumière tout en pouvant compter sur le fort contingent espagnol (Arnau Tenas, Sergio Rico, Marco Asensio et Fabian Ruiz) », conclut Foot Mercato.

Statistiques 2023-2024 de Carlos Soler*

Ligue 1 : 24 matches disputés dont 12 titularisations (1.088 minutes) – 2 buts et 2 passes décisives

: 24 matches disputés dont 12 titularisations (1.088 minutes) – 2 buts et 2 passes décisives Ligue des champions : 2 matches disputés dont 0 titularisation (7 minutes)

: 2 matches disputés dont 0 titularisation (7 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés dont 2 titularisations (180 minutes) – 2 passes décisives

*Source : Transfermarkt