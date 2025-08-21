Mercato – Carlos Soler en direction des Pays-Bas ?

Indésirable au PSG, Carlos Soler est invité à quitter le club de la capitale avant la fin du mercato. L’international espagnol pourrait prendre la direction des Pays-Bas.

À dix jours de la fin du mercato, le PSG compte encore trouver des solutions pour ses indésirables. Carlos Soler fait partie de ces derniers. L’international espagnol, prêté la saison dernière à West Ham, a vu le club londonien décliner la possibilité de le conserver définitivement. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et a été invité à se trouver un nouveau club. Alors que son nom circule du côté de Villarreal ou bien encore de Brighton ou Wolverhampton, l’ancien joueur de Valence pourrait prendre la direction des Pays-Bas et de l’Ajax Amsterdam.

Un prêt avec obligation d’achat étudié

Selon les informations de Voetbalzone, le club néerlandais serait en discussions avec le PSG au sujet de Carlos Soler. Les deux clubs négocieraient actuellement un prêt avec obligation d’achat. Si le dossier aboutissait, l’Ajax Amsterdam serait prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire de l’international espagnol, lui qui touche 4,8 millions d’euros par an au PSG. Si le principe d’un prêt avec obligation d’achat est discuté, le montant de cette obligation n’est pas encore connu, avance Voetbalzone. Le média néerlandais conclut en indiquant que Carlos Soler serait ouvert à l’idée de rejoindre l’Ajax Amsterdam avant la fin du mercato.