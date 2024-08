Mercato : Carlos Soler file à West Ham en prêt !

Les dernières heures du mercato estival du PSG devraient être animées au moins dans le sens des départs. Parmi les dossiers chauds, celui de Carlos Soler. Attendu à Londres ce vendredi, l’Espagnol va bel et bien quitter le club de la capitale après deux saisons.

Après deux saisons au Paris Saint-Germain, Carlos Soler n’a jamais su convaincre. Ainsi, le club de la capitale a placé son numéro 28 sur la liste des joueurs qui doivent se trouver une porte de sortie. A quelques heures de la fermeture des portes du marché des transferts, un mouvement devrait se conclure pour le joueur de 27 ans qui devrait s’engager avec West Ham dans le cadre d’un prêt. Selon Fabrizio Romano, ce dernier serait associé à une option d’achat, en plus de la prise en charge totale du salaire de Carlos Soler par les Hammers. Le journaliste italien et spécialiste du mercato évoque une option d’achat autour de 20M€. L’information est confirmée en France par Loïc Tanzi de L’Equipe et Fabrice Hawkins d’RMC Sport. Le joueur devrait se rendre à Londres dans la journée afin d’effectuer sa visite médicale.

🚨 BREAKING : HERE WE GO de @FabrizioRomano pour Carlos Soler à West Ham ! ✅🛫



La formule ? Un prêt avec option d’achat. Les Hammers vont couvrir l’intégralité du salaire de l’Espagnol



Soler se rend à Londres pour effectuer sa visite médicale 🩺

A la fin de la saison et de son prêt, Carlos Soler sera donc toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Avec deux années restantes sur son bail, reste à savoir si West Ham lèvera cette option d’achat pour un joueur de 27 ans qui n’entre visiblement plus dans les plans parisiens.