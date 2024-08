A quatre jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG doit encore se séparer de certains joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Entre avancées concrètes et simples spéculations, ou en est le club de la capitale pour ses ventes ? Le point.

Depuis l’ouverture des portes du marché des transferts estival le 10 juin dernier, le PSG s’est séparé de huit joueurs : Kylian Mbappé (fin de contrat), Ethan Mbappé (fin de contrat), Keylor Navas (fin de contrat), Layvin Kurzawa (fin de contrat), Cher Ndour (prêt), Renato Sanches (prêt), Lucas Lavallée (prêt) et Noha Lemina (vente). Cependant, le groupe de Luis Enrique doit encore être dégraissé et les joueurs invités à plier bagage sont clairement identifiés : Carlos Soler, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Juan Bernat, Ismaël Gharbi et Ayman Kari. Si certains de ces éléments avancent sur leur transfert et devrait quitter le PSG dans les quatre prochains jours, d’autres pourrait s’éterniser sous les cieux parisiens, en dehors du projet sportif du club de la capitale.

Les départs annoncés

Ce lundi 26 août, le départ de Manuel Ugarte est évoqué dans la presse. En effet, de son côté, Manchester United serait sur le point de céder Scott McTominay à Naples pour 30M€. Une vente qui permettra au club du nord de l’Angleterre d’avancer concrètement sur le milieu de terrain uruguayen qui devrait être l’objet d’un transfert de 60M€. Ainsi, le PSG, qui ne compte plus sur Manuel Ugarte, pourrait récupérer la somme investit l’été dernier pour s’attacher les services du joueurs de 23 ans. Nos confrères uruguayens d’El Pais évoquent un transfert qui devrait se conclure dans les prochaines heures, quand Sky Sport parle d’un accord de principe conclu entre les deux clubs. Le dossier devrait s’accélérer une fois Scott McTominay parti pour Naples. Si l’idée d’un prêt avec option ou obligation d’achat a été un temps évoquée, l’opération devrait finalement être un transfert sec.

L’autre joueur annoncé sur le départ concrètement est Carlos Soler. Après deux saisons au PSG, l’Espagnol n’a jamais su convaincre et s’imposer sous les cieux parisiens et devrait rebondir à West Ham selon les derniers échos de la presse. En effet, après avoir été envoyé à la Real Sociedad à la place de Mikel Merino, ce dernier, toujours pas partit à Arsenal, à quelque peu fait trainer le dossier Carlos Soler. En ce sens, le numéro 28 du PSG a vu West Ham arriver en embuscade, avec Julen Lopetegui, ancien sélectionneur de La Roja et coach des Hammers, faire de son mieux afin de pouvoir compter sur son compatriote cette saison. Une volonté du technicien espagnol qui aurait fait pencher la balance dans l’esprit de Carlos Soler, qui aurait repoussé les avances d’Everton, et ne souhaiterait désormais que rejoindre West Ham. Le montant évoqué est de 23 millions d’euros, reste à savoir si le montant sera une option d’achat, ou une indemnité de transfert.

Lors de son intronisation en tant que coach du PSG, à l’occasion de sa conférence de presse, Luis Enrique avait invité les suiveurs du club de la capitale à regarder ce qu’il fait, afin d’avoir des éléments de réponse à leurs interrogations. Ainsi, le technicien espagnol avait écarté Neymar et Marco Verratti du groupe, tous deux en partance. Cet été ? Rebelote. A l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 face au MHSC (victoire 6-0), Danilo Pereira et Milan Skriniar ont été écartés, malgré la semaine d’entraînement on ne peut plus normale effectuée par les deux joueurs. Le Portugais, qui donnait sa préférence au FC Porto, son ancien club, a vu le PSG se montrer trop gourmand avec les dirigeants lusitaniens, ce qui les aurait rapidement repoussé. Ainsi, c’est en direction de l’Arabie Saoudite que Danilo Pereira est désormais envoyé aux dernières nouvelles. Nos confrères de L’Equipe avancent un intérêt d’Al-Ittihad, club entraîné par Laurent Blanc. A noter que le marché des transferts ne ferme ses portes que le 6 octobre prochain.

Concernant Milan Skriniar, l’effet de surprise existe un peu plus. En effet, avec son gros salaire et l’absence de défenseur central droitier outre lui et Marquinhos, le Slovaque semblait se diriger sereinement vers sa deuxième saison au PSG. Cependant, en plus de sa non convocation pour la première de la saison au Parc des Princes, Milan Skriniar est l’objet d’informations dans la rubrique mercato ces dernières heures. En effet, selon Fabrizio Romano, la situation du joueur de 29 ans est à surveiller du côté de la Série A : « Attention au retour de Skriniar en Serie A d’ici la fin du mercato. Luis Enrique ne compte pas sur lui, et il n’a même pas été convoqué pour le dernier match […] Je ne sais pas pour un intérêt de la Juve, mais attention aux autres clubs italiens, il peut y avoir du mouvement« . A noter les informations du Parisien qui avançaient que la Juventus Turin et le Bayern Munich surveillaient la situation de Milan Skriniar.

Les points morts

Outre les dossiers sur le départ les plus concrets, certains restent au point mort, et pourrait se retrouver mis de côté pour une demi-saison à minima. Si tout au long de l’été Ayman Kari était attendu dans le groupe de Luis Enrique, ce dernier n’aurait pas été satisfait de sa forme physique et ne compte pas sur lui pour cette saison. Pour autant, le titi parisien n’est l’objet d’aucune information, rumeur ou spéculation concernant son avenir. Pour Juan Bernat, les nouvelles se font rares. S’il a été annoncé sur le tarmac du côté de Valence il y a une dizaine de jours, le latéral gauche est toujours un joueur du PSG sous contrat jusqu’en juin 2025 et aucune avancée n’est à souligner concernant son avenir. Il en est de même pour Nordi Mukiele. Le défenseur français polyvalent, qui pourrait peut-être rendre de bons services au Paris Saint-Germain cette saison, semble ne pas entrer dans les plans de Luis Enrique, mais ne fait l’objet que de très peu d’informations concernant son avenir. Pour rappel, l’ancien du RB Leipzig est lui sous contrat jusqu’en 2027. Le titi parisien Ismaël Gharbi est lui aussi dans une impasse. Selon les dernières informations de Foot Mercato, Braga pourrait être le futur point de chute du milieu offensif de 20 ans. Cependant, le PSG souhaiterait garder la main sur l’avenir de son joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 en incluant une clause de rachat. Un dossier qui ne semble pas connaître de réelles avancées là aussi.