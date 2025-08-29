Carlos Soler
Image : Instagram @carlos10soler

Mercato – Carlos Soler rentre à Paris en attendant la finalisation de son transfert

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 août 2025

Alors que le PSG et la Real Sociedad sont toujours en négocations pour son transfert, Carlos Soler a fait son retour à Paris dans l’attente d’un accord définitif.

Dans ces derniers jours de mercato estival, le PSG poursuit son opération dégraissage. Après les ventes d’Arnau Tenas, Milan Skriniar, Nordi Mukiele et le prêt de Renato Sanches, la direction parisienne travaille sur les départs de Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Carlos Soler. Cependant, certains dossiers connaissent des ralentissements ces dernières heures.

Mercato – Le PSG proche d’un accord avec Aston Villa pour le transfert d’Asensio

Les différentes parties négocient un transfert définitif

Annoncé à la Real Sociedad, Carlos Soler doit encore se montrer patient. En effet, comme le rapporte Le Parisien, un contretemps oblige l’Espagnol de rentrer à Paris en attendant la finalisation de son transfert. Ces derniers jours, il avait pourtant eu l’autorisation de voyager en Espagne dans l’espoir de boucler cette opération. Cependant, le joueur de 28 ans – sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu – est désormais dans l’attente d’un accord définitif entre le PSG et la Real Sociedad. « Chaque partie négocie un transfert définitif du joueur, ce qui prend plus de temps qu’un simple prêt avec option d’achat. D’où le contretemps dans ce dossier. » L’ancien de Valence attend le feu vert du club parisien avant de retourner en Espagne pour signer son nouveau contrat. De son côté, la formation basque doit vendre certains joueurs pour débloquer cette situation. Les pourparlers se poursuivent donc entre les différentes parties, conclut le quotidien francilien.

