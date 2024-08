Mercato – Carlos Soler souhaite rejoindre West Ham

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. Alors qu’il était annoncé proche d’un retour en Espagne, il pourrait finalement rejoindre West Ham.

En deux ans au PSG, Carlos Soler n’a joué que 63 matches pour huit buts et six passes décisives. Que ce soit sous Christophe Galtier ou Luis Enrique, l’international espagnol n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur important. Il ne jouait pas les gros matches en Ligue 1, Ligue des champions ou Coupe de France. Et quand il était sur le terrain, il n’arrivait pas à se montrer indispensable pour faire changer d’avis ses coachs. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il est l’un des joueurs invités à quitter le club de la capitale avant la fin du mercato.

A voir aussi : Mercato – Le prix demandé par le PSG pour Soler connu

Jelen Lopetegui veut en faire une pièce maîtresse de son équipe

Ces dernières semaines, son nom était associé à la Real Sociedad, qui voyait en le numéro 28 du PSG le parfait remplaçant de Mikel Merino, qui devrait rejoindre Arsenal. Mais le club espagnol n’est pas le seul sur ce dossier, West Ham aimerait aussi s’offrir les services de Carlos Soler. Selon les informations de Relevo, Julen Lopetegui, le coach des Hammers, aurait indiqué à l’ancien capitaine de Valence qu’il comptait faire de lui l’une des pièces maîtresses de son équipe. Le joueur voudrait rejoindre le club londonien et aurait déjà un accord avec ce dernier. Relevo fait savoir que West Ham aimerait récupérer Carlos Soler sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Il n’y a pas encore d’accord entre les deux clubs, mais le PSG et West Ham ont la volonté de conclure un deal. Le club de Premier League serait la piste la plus chaude pour Carlos Soler, même si des clubs saoudiens espèrent toujours le convaincre, conclut Relevo.