Mercato : Carlos Soler sur les tablettes de West Ham

A l’occasion de ce mercato estival 2024, Carlos Soler semble faire partie des joueurs dont le PSG souhaite ses séparer. Un temps sur les tablettes de la Real Sociedad afin de remplacer Mikel Merino en partance pour Arsenal, le numéro 28 parisien pourrait atterrir en Premier League.

Dans les derniers instants du mercato estival 2022, Carlos Soler a rejoint le PSG contre la somme de 18 millions d’euros en provenance de son club formateur, le FC Valence. Depuis, l’Espagnol n’a jamais su s’imposer dans le onze de départ Rouge & Bleu, ni même se montrer important dans le vestiaire parisien. C’est ainsi qu’après deux saisons au Paris Saint-Germain, son départ est sérieusement envisagé. A 27 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027, Carlos Soler était annoncé ces dernières semaines pour un retour en Liga et plus précisément à la Real Sociedad. Le club Basque qui devrait perdre Mikel Merino en partance pour Arsenal verrait d’un bon œil l’arrivée du milieu de terrain parisien dans ses rangs. Pour se faire, selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, le PSG espère encaisser pas moins de 20 millions d’euros pour libérer Carlos Soler de ses trois dernières années de contrat. Une somme sur laquelle pourrait s’aligner … West Ham ! En effet, le média local Patreon, relayé par Dharmesh Seth, journalise pour Sky Sport en Angleterre, « West Ham United cherche à recruter un milieu de terrain dans les deux dernières semaines de la fenêtre. Ils sont intéressés par Carlos Soler du Paris Saint-Germain« .

Arrivé dans les derniers instants, parti dans les derniers instants ?

S’il n’y a pas plus de détails pour le moment sur ce dossier, reste à savoir si des discussions ont été entamées entre West Ham et le PSG, et entre West Ham et Carlos Soler. Toutefois, avec la nécessité de se renforcer au milieu de terrain des Hammers et la faculté qu’ont les clubs de Premier League à débourser des millions d’euros dans les derniers instants du mercato, la piste pourrait rapidement se concrétiser si l’intérêt est réel et réciproque.