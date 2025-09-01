Mercato – Carlos Soler va rejoindre définitivement la Real Sociedad

Pas dans les plans du PSG, Carlos Soler devrait poursuivre sa carrière en Espagne. Il devrait signer à la Real Sociedad définitivement lors de ce dernier jour de mercato.

Arrivé durant l’été 2022 au PSG, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur important dans la rotation de Christophe Galtier ou Luis Enrique. Prêté la saison dernière à West Ham, l’international espagnol n’a pas convaincu les Hammers de le conserver pour cet exercice 2025-2026 après une saison avec un but et une passe décisive en 33 matches toutes compétitions confondues. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, Carlos Soler a été invité à se trouver un club lors de ce mercato estival 2025.

A voir aussi : Le PSG et la Real Sociedad finalisent le deal autour de Soler

Un retour en Liga pour Soler

Même s’il n’a pas brillé avec le PSG ou West Ham, Carlos Soler a attisé les convoitises ces derniers mois. Les intérêts venaient d’Espagne, d’Angleterre ou encore des Pays-Bas. L’ancien Valencian devrait retrouver la Liga pour poursuivre sa carrière. Ces derniers jours, on évoquait un accord proche d’être trouvé entre le PSG et la Real Sociedad pour le transfert de Carlos Soler. Le club de la capitale récupèrerait 8 millions d’euros en plus de 50% du futur transfert du milieu offensif. Ce lundi matin, Fabrizio Romano confirme que Carlos Soler va bien signer à la Real Sociedad avant la fin du mercato. Il confirme aussi que c’est un transfert définitif et non un prêt, sans pour autant dévoiler le montant de la transaction.