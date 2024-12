Mercato : Ce joueur du Real Madrid qui aurait refusé le PSG !

Si l’attractivité du PSG n’est plus à prouver ces dernières saisons, certains joueurs continuent de résister à l’intérêt du club de la capitale. C’est le cas de ce joueur du Real Madrid.

Depuis l’intronisation de Luis Enrique sur le banc du PSG, le technicien espagnol, avec Luis Campos, est en charge du recrutement à chacun des mercato. Ainsi, l’ancien sélectionneur de La Roja souffle souvent des noms de joueurs à inscrire sur la liste afin de tenter le coup. L’été dernier, sa première saison en tant que coach du Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid aurait émis le souhait de recruter … Brahim Diaz ! Une piste évoquée par le médias espagnol Relevo, menant à l’international marocain, qui semble logique et parfaitement coller à la philosophie de jeu voulue par Luis Enrique au PSG. En effet, s’il n’est pas titulaire au Real Madrid, Brahim Diaz est un joueur offensif capable de s’adapter à différents rôles en attaque, et doté d’une certaine polyvalence qui semble appréciée par Luis Enrique. Toutefois, même si ce dernier insistait, toujours selon Relevo, Brahim Diaz aurait refusé les avances du PSG, affirmant que son rêve a toujours été de jouer et gagner des titres au Real Madrid.