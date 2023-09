Présent à Doha (Qatar), Julian Draxler a passé avec succès sa visite médicale. L’officialisation de son départ ne devrait donc plus tarder.

On y est : six ans et demi après son arrivée en grandes pompes au PSG, Julian Draxler va partir par la toute petite porte. La faute à des prestations extrêmement moyennes et ce, sur un laps de temps tout de même assez étendu. Même son prêt du côté de Benfica lors de l’exercice passé s’est révélé infructueux. Un départ cet été paraissait donc être la seule solution envisageable. Un départ en direction du Qatar, et plus précisément d’Al-Ahli, qui sera d’ailleurs officialisé dans les toutes prochaines heures.

🚨Julian Draxler a signé son contrat de 2 ans avec Al Ahli. L’officialisation devrait prochainement arriver ✍️🇶🇦



Julian Draxler à Al-Ahli, c’est fait !

En effet, comme relayé par nos soins ce samedi, Julian Draxler a atterri à Doha il y a plusieurs heures de cela. Sa visite médicale préalable à la signature de son contrat devait, elle, se tenir en ce dimanche. Ce qui a bel et bien été chose faite, nous annonce L’Équipe. Tout s’étant apparemment parfaitement déroulé, l’international allemand a paraphé son bail, d’une durée de deux saisons, dans la foulée. Ne manquerait plus que l’officialisation des deux clubs afin d’entériner de manière définitive ce transfert. Pour ce qui est du prix, plusieurs sources se contredisent : dans l’Hexagone, on annonce une somme légèrement inférieure à 10 millions d’euros, tandis qu’en Allemagne, le prix de 20 millions d’euros est avancé. Pour rappel, Julian Draxler se trouvait initialement en fin de contrat avec le PSG en juin 2024.