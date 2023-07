Mercato : Chaises musicales dans lesquelles s’immisce le PSG

Avec le poste d’attaquant ciblé comme priorité à renforcer, le PSG se montre actif sur ce dossier avec la multiplication des noms. Parmi eux, celui de Dusan Vlahovic revient avec insistance et se retrouve au milieu d’un véritable jeu des chaises musicales.

Joueur de la Juventus Turin et sous contrat jusqu’en juin 2026, Dusan Vlahovic, depuis quelques jours, est envoyé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Une opération qui ferait les affaires du club de la capitale qui chercher à renforcer son attaque, et peine à conclure sa priorité pour ce secteur de jeu, Harry Kane. Par ailleurs, la Juve pourrait également y trouver son compte. En effet, selon Fabrizio Romano, le club de la Vieille Dame serait sur la piste menant à Romelu Lukaku malgré ses difficultés financières. En ce sens, afin de boucler l’opération pour l’attaquant Belge, les Turinois devront se séparer de Dusan Vlahovic. Dans ce deal, la priorité de Lukaku est de rejoindre la Juventus Turin. En effet, selon le spécialiste de la Série A pour Eurosport, GuillaumeMP, l’Inter Milan se serait retiré des négociations, et laisserait donc un boulevard aux Juventini afin de s’attacher les services du Belge, qui espère quitter Chelsea.

🚨 Romelu Lukaku ne rejoindra pas l’Inter. Le joueur est en discussion avec la Juventus et l’Arabie Saoudite.



La condition pour que la Juve aille plus loin dans les négociations ? Un départ de Dusan Vlahović cet été⏳🇷🇸



Le PSG surveillera donc de près les échanges entre Romelu Lukaku et la Juventus Turin, qui pourrait lui profiter afin d’attirer Dusan Vlahovic. Pour l’attaquant serbe de 23 ans, la Gazzetta dello Sport évoque un montant oscillant entre les 70 et 80 millions d’euros. Selon RMC Sport, le champion de France échange avec l’entourage du joueur et un accord de principe serait proche.

Pour rappel, Vlahovic avait quitté la Fiorentina pour la Juve au cours de l’hiver 2022 contre 80 millions d’euros. Sur le site spécialisé Transfermarkt, le joueur est évalué à 70 millions d’euros. Afin de faire baisser ce montant, le club de la capitale pourrait inclure Hugo Ekitike dans l’opération. L’ancien du Stade de Reims ne semble plus désiré au Paris Saint-Germain, qui pourrait s’en séparer pour 20 millions d’euros.