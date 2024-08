Désireux de poursuivre sa carrière au PSG, l’attaquant du Napoli, Victor Osimhen, voit Chelsea lancer son offensive pour le convaincre de rejoindre la Premier League.

Le PSG se renforcera-t-il au poste de numéro 9 avant la fermeture du marché des transferts ? Malgré le départ de Kylian Mbappé et la blessure longue durée de Gonçalo Ramos, les dernières rumeurs annoncent que le board parisien ne bougera pas à ce poste pour le moment. Pourtant, un joueur est prêt à sauter sur l’occasion si la direction des Rouge & Bleu change d’avis. Il s’agit de Victor Osimhen. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Napoli, l’international nigérian est invité à quitter le club. Dans un premier temps intransigeant dans les discussions en réclament la clause de 130M€ présente dans le bail de son joueur, le président des Partenopei, Aurelio de Laurentiis, a divisé par deux ses exigences et pourrait accepter une offre de 65M€ minimum.

Chelsea ou Al-Ahli pour Osimhen

Malgré ce prix désormais abordable, le PSG ne semble pas changer ses plans à l’heure actuelle. En effet, Fabrizio Romano confirme que les champions de France ne travaillent pas sur la signature de l’attaquant de 25 ans. Dans une impasse avec son club, l’ancien Lillois voit Chelsea prendre les devants pour le convaincre de rejoindre la Premier League. Malgré un effectif pléthorique, les Blues sont toujours à la recherche d’un numéro 9 et font du Ballon d’Or africain 2023 leur priorité, rapporte le spécialiste du mercato. Ainsi, des discussions directes ont lieu entre le camp d’Osimhen et le board anglais et elles se poursuivront ce mercredi. La proposition de 65M€ d’Al-Ahli est toujours valable et sera activée si les négociations avec Chelsea n’arrivent pas à leur terme. De son côté, le numéro 9 du Napoli n’a pas l’intention de baisser ses prétentions salariales. La porte menant au PSG semble donc se fermer peu à peu pour Victor Osimhen, à moins d’une offensive surprise de dernière minute des Rouge & Bleu.