Mercato – Cher Ndour est arrivé en Turquie

Prêté en deuxième partie de saison 2023-2024 à Braga, Cher Ndour ne jouera pas au PSG lors de cet exercice 2024-2025. Il a rejoint la Turquie pour s’engager en forme de prêt à Besiktas.

Arrivé libre de tout contrat au PSG en provenance de Benfica l’été dernier, Cher Ndour a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale. Après une première partie de saison où il a très peu joué, quatre matches toutes compétitions pour 115 minutes de jeu et un but, il a été prêté à Braga lors de la deuxième partie de saison. Au Portugal, il jouera aussi très peu également (10 matches, 284 minutes, un but). De retour au PSG, il savait qu’il ne risquait pas de jouer avec les champions de France cette saison.

Un prêt sans option d’achat

La solution d’un nouveau prêt était envisagée. Plusieurs clubs se sont intéressés à Cher Ndour, dont des clubs de Ligue 1. Le milieu de terrain (20 ans) aurait aimé rejoindre un club de l’élite française afin d’emmagasiner de l’expérience dans ce championnat et ainsi revenir au PSG et avoir un bagage suffisant pour convaincre les dirigeants parisiens et Luis Enrique de lui faire confiance dans le futur. L’international U21 italien va bien être prêté, mais pas en Ligue 1. En effet, ce dernier a rejoint Istanbul hier soir afin de rejoindre le Besiktas. Cher Ndour va être prêté sans option d’achat au club stambouliote, comme le rapporte Fabrizio Romano. On espère que ce prêt lui permettra de jouer régulièrement afin qu’il emmagasine de l’expérience et qu’il revienne au PSG pour pourquoi pas se faire une place au sein de l’effectif parisien.