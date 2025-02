Mercato – Cher Ndour-Marco Asensio, deux dossiers liés ?

Le mercato ferme ses portes lundi soir. Deux joueurs pourraient quitter le PSG avant cette date, Marco Asensio et Cher Ndour. Les deux dossiers pourraient être liés.

La fin du mercato hivernal 2025 du PSG pourrait être dictée par le départ de deux joueurs. Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio se cherche une porte de sortie. Depuis plusieurs jours, la piste la plus chaude mène à Aston Villa. Le club anglais souhaite s’offrir les services de l’ancien du Real Madrid. Et selon les dernières informations, les Villans aimeraient récupérer Marco Asensio sous la forme d’un prêt.

Cher Ndour pourrait être vendu en Italie

Selon les informations de Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins, le PSG et la Fiorentina seraient proches de trouver un accord pour le transfert de Cher Ndour, alors que le joueur a déjà donné son accord pour signer avec le club italien. De son côté, Gianluca Di Marzio indique que la Lazio de Rome tente aussi sa chance pour s’offrir Ndour, sans donner plus de détails. Le journaliste italien indique que la Fio offrirait cinq millions d’euros au PSG pour Ndour plus un pourcentage de 50 % sur la future revente du joueur. Cette offre est supérieure à celle de la Lazio et la Fiorentina aimerait rapidement conclure le dossier. Si la transaction aboutit, Marco Asensio pourra rejoindre Aston Villa sous la forme d’un prêt. Les deux clubs poursuivent les négociations pour trouver un accord avant la fin de la fenêtre des transferts. L’Equipe indique également que Cher Ndour devrait bien être transféré à la Fiorentina dans les prochaines heures, même si le Genoa a tenté sa chance. Cela permettra ainsi à Marco Asensio de rejoindre Aston Villa sous la forme d’un prêt. De son côté, Matteo Moretto explique que la Fiorentina est bien en avance dans ce dossier, mais que la Lazio et le Genoa espèrent doubler la Fio. Mais la Fiorentina est très proche de s’offrir Cher Ndour, selon le journaliste de Relevo. Les derniers détails sont discutés.

