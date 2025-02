Mercato – Cher Ndour va bien rejoindre la Fiorentina

Prêté en début de saison à Besiktas, Cher Ndour va définitivement quitter le PSG cet hiver. Le milieu de terrain va s’engager quatre ans avec la Fiorentina.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, libre de tout contrat, après la fin de son aventure au Benfica, Cher Ndour n’aura joué que quatre matches au PSG (un but) lors de la saison 2023-2024. Prêté en deuxième partie de saison à Braga (11 matches, une réalisation), il était revenu au sein du club de la capitale. Pas dans les plans de Luis Enrique, il avait de nouveau été prêté l’été dernier à Besiktas. En Turquie, le milieu de terrain (20 ans) aura participé à 19 matches (un but). Mais l’international espoirs italien ne finira pas la saison avec le club stambouiliote.

Un contrat jusqu’en juin 2029

Avec une belle côte dans son pays natal, Cher Ndour était l’un des dossiers évoqués pour permettre à Randal Kolo Muani d’être prêté à la Juventus Turin. Dans le viseur du Genoa, du Torino, de la Lazio Rome et de la Fiorentina, il va bien faire son retour en Italie. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et la Fiorentina ont trouvé un accord pour le transfert de Cher Ndour. Ce dernier va signer un contrat de quatre ans avec la Fio, soit jusqu’en juin 2029. Il doit se rendre à Florence dans les prochaines 24 heures afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat. Un départ définitif qui devrait permettre au PSG de prêter Marco Asensio à Aston Villa, conclut le journaliste.