Arrivé libre de tout contrat au PSG l’été dernier, Cher Ndour va de nouveau être prêté cette saison. Il va prendre la direction de la Turquie et de Besiktas.

L’été dernier, le PSG avait récupéré Cher Ndour, qui n’avait pas prolongé son contrat avec le Benfica et qui était donc arrivé libre au sein du club de la capitale. Lors de la première partie de saison 2023-2024, le milieu de terrain italien (20 ans) avait participé à quatre rencontres toutes compétitions confondues pour un but. Afin d’avoir un temps de jeu plus conséquent, il avait rejoint Braga sous la forme d’un prêt lors du mercato hivernal 2024. Mais au Portugal, il ne jouera que dix matches (un but). De retour au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, il a participé à la rencontre amicale contre Sturm Graz (2-2).

Il doit se rendre en Turquie lundi

Ce samedi, le PSG affronte le RB Leipzig pour son dernier match amical de la présaison. Cher Ndour ne figure pas dans le groupe concocté par Luis Enrique. Aucune explication n’avait été donnée pour son absence. Mais la raison est désormais connue. Le milieu de terrain va quitter le club de la capitale lors de ce mois d’août. En effet, Fabrizio Romano indique que Cher Ndour va prendre la direction de la Turquie pour s’engager sous la forme d’un prêt avec le Besiktas. Le spécialiste du mercato indique qu’il doit voyager en Turquie ce lundi afin d’y passer sa visite médicale préalable à sa signature dans le club stambouliote. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Cher Ndour a accepté de rejoindre le club turc pour la saison à venir.