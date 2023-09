Les Féminins du PSG souhaitent performer cette saison et concurrencer Lyon dans toutes les compétitions. Pour cela, elles comptent se renforcer. Elles devraient s’offrir une défenseure australienne.

Les Féminines du PSG ont entamé leur saison avec une défaite contre Lyon (2-0) lors du Trophée des Championnes. Un revers qui n’empêche pas les Parisiennes de rêver de titres. Elles comptent bien concurrencer les Lyonnaises dans toutes les compétitions. Pour cela, elles comptent conserver ses meilleures joueuses et se renforcer. Pour la première solution, malgré le départ de Kadidiatou Diani à…Lyon, les Parisiennes pourront compter sur Grace Geyoro. La capitaine des Rouge & Bleu devraient très rapidement prolonger son contrat. Gravement blessé lors de l’Euro, Marie-Antoinette Katoto, qui a raté plus d’un an de compétition, devrait faire son retour dans les prochaines semaines.

Un contrat de trois ans l’attend au PSG

Pour ce qui est du recrutement, les Féminines du PSG sont sur le point de s’offrir une défenseure australienne (24 ans), Clare Hunt. Selon les informations de Canal Plus et Bruno Salomon, spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, l’actuel joueuse des Western Sydney Wanderers va s’engager dans les prochains jours avec le PSG. Elle doit s’engager trois ans avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2026. Clare Hunt est attendue à Paris dans la semaine pour signer son contrat et devenir officiellement une joueuse du PSG.