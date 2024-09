Mercato – Colin Dagba va résilier son contrat avec le PSG

Cet été, le PSG avait placé plusieurs joueurs sur lesquels il ne comptait pas dans un loft. C’était le cas avec Colin Dagba. Ce dernier va résilier son contrat avec les Rouge & Bleu pour rejoindre la Belgique.

Formé au PSG, Colin Dagba a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle du club de la capitale en 2018. Pas un titulaire indiscutable, il aura joué 77 matches avec le club de la capitale, pour un but et six passes décisives. Avec l’arrivée d’Achraf Hakimi, il ne jouera que trois matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022. Afin d’avoir du temps de jeu, il est prêté l’exercice suivant à Strasbourg. Il jouera 21 matches en Alsace mais ne convaincra pas les dirigeants strasbourgeois de le conserver. De retour au PSG, il sera de nouveau prêté, cette fois-ci à Auxerre en Ligue 2. Il ne jouera que 15 rencontres. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, il est donc revenu au Campus de Poissy.

A voir aussi : Mercato : Une porte de sortie pour Colin Dagba ?

Direction la Belgique

Mais n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Colin Dagba a été placé dans le loft, étant incité à se trouver un nouveau club. Mais son nom n’a pas animé l’actualité mercato du PSG. À l’issue du mercato estival, il était encore un joueur des Rouge & Bleu. Mais cela ne devrait plus durer. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le latéral droit (25 ans) va résilier son contrat avant de prendre la direction de la Belgique et du Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen. Il va signer un contrat de deux ans avec l’actuel dernier de la Jupiler Pro League.