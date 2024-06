Mercato : Comment avancent les pistes de Ligue 1 du PSG ?

Le mercato estival ouvre ses portes aujourd’hui en France. Une aubaine pour le PSG qui peut tenter de boucler des dossiers difficiles avant la concurrence des clubs étrangers.

Que les choses sérieuses commencent ! Depuis ce lundi 10 juin, le mercato estival est ouvert en France et se poursuivra jusqu’au vendredi 30 août prochain. La LFP a officialisé ces dates la semaine dernière, offrant au PSG l’occasion de progresser sur certains dossiers nationaux, où la concurrence est féroce. Les noms de Désiré Doué, Youssouf Fofana, Leny Yoro, Magnès Akliouche et Rayan Cherki ont régulièrement été évoqués comme des cibles potentielles pour le club de la capitale. Depuis le dernier mercato estival, le PSG ne recherche plus nécessairement de grandes stars, mais des jeunes à fort potentiel susceptibles de briller sous le maillot Rouge & Bleu.

Les dossiers Doué et Akliouche à un stade avancé ?

Commençons par Désiré Doué, considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents de la Ligue 1 depuis ses débuts professionnels à 17 ans. Il suscite l’intérêt des plus grands clubs, dont le PSG. Toujours sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026, il pourrait néanmoins quitter son club formateur cet été. Récemment, le milieu offensif de 19 ans a partagé une vidéo du compte Football Memo dans sa story Instagram, créant un buzz sur la toile. Dans cette vidéo, une voix off délivre un message explicite, illustré par des images de Doué au Parc des Princes lors du match entre le PSG et Rennes cette saison. « L’envie, c’est la clé. Les gens pensent que ça joue à l’intelligence, au talent. Non, ça se joue à l’envie. J’avais envie de brûler les planches. J’avais envie de faire cela. On m’a dit, c’est trop tôt. Les mêmes m’ont dit ensuite : C’est trop tard. Est-ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent : n’écoutez jamais ceux qui vous disent que vous avez trop d’ambition, que vos rêves sont trop grands. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand quand on est jeune, parce que la vie, elle s’occupe de réduire vos ambitions. » Est-ce un clin d’œil au PSG ? La situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines.

Une autre piste brûlante pour Paris se trouve à Monaco, avec Maghnes Akliouche dans le viseur ! La direction du club aurait entamé des démarches pour avancer sur le transfert du milieu de 22 ans, selon l‘Equipe, le joueur est fortement désiré par Luis Campos et Luis Enrique. De plus, l’entraîneur espagnol recherche un profil créatif et serait sous le charme de Rayan Cherki, qui devrait lui aussi quitter son club cet été.

Fofana et Yoro, ça rame

Par ailleurs, avec un an restant sur son contrat et suite à un accord entre toutes les parties, Youssouf Fofana quittera l’AS Monaco cet été. Arsenal, l’Atlético Madrid, le Milan AC et le PSG ont déjà eu des discussions avec l’entourage du joueur de 25 ans. Cependant, les négociations ne sont pas encore entrées dans une phase concrète. Il faudra patienter, le dossier ne devrait pas avancer avant la fin de l’Euro, le 14 juillet.

Concernant Leny Yoro, le Real Madrid reste un rival de taille pour Paris. Les Merengues sont à l’affût et souhaitent vraiment le joueur. On rappelle que Yoro était présent à Wembley lors de la finale de la Champions League entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Malgré cela, Paris n’a toujours pas soumis d’offre officielle pour le joueur. Pour l’instant, l’avantage semble du côté de la Casa Blanca, bien que le joueur avait le désir de rejoindre le Parc des Princes l’hiver dernier.