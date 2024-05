Suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG veut à tout prix se renforcer et compte se montrer très actif lors de ce mercato estival. L’effectif devrait à nouveau connaître un grand chamboulement.

L’été 2023 s’est annoncé chaud dans la capitale. Avec près de 300 millions d’euros dépensés pour 11 nouveaux joueurs, le Paris Saint-Germain démarrait une nouvel ère de son projet. En tête d’affiche, ce n’est plus Zlatan ou Neymar, mais bien le coach : Luis Enrique. Un projet où il est le décideur, un projet sans star tourné autour du collectif. Si la première saison du technicien espagnol s’avère être une réussite et donne un avenir optimiste au PSG, d’autres éléments arrivés il y a 1 an, posent question. Certains joueurs n’ont jamais réussi à s’imposer : Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Kang In Lee. D’autres ont perdu leur place de titulaire au fur et à mesure de la saison contre Milan Skriniar ou Manuel Ugarte. Les seules recrues à avoir données satisfaction sont la triplette française, composée de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. En somme, 3 recrues sur 11 font partie à 100% du projet de « Lucho », les autres semblent condamnés à une vente, ou à chauffer le banc. En outre, le départ de Kylian Mbappé pourrait pousser la direction parisienne à étoffer son effectif, comme l’a affirmé Luis Enrique en conférence de presse : « Peut-être qu’il faudra le remplacer par 4,5,ou 6 joueurs. » Mais que va faire le PSG sur ce mercato estival ?

Fini le bling-bling

Selon les informations de Dominique Séverac, journaliste au Parisien, Bernardo Silva ne serait plus suivi par le PSG… Le renfort d’un ailier droit ne serait plus la priorité des dirigeants parisiens, le club chercherait avant tout un ailier gauche et rêverait de Khvicha Kvaratskhelia, le géorgien du Napoli. Paris n’aurait pas encore fait d’offre mais « Kvara » serait bien dans les plans. Le nom d’Adrien Rabiot serait également revenu, mais il ne souhaiterait pas revenir dans la capitale. Des joueurs comme Antoine Griezmann ne sont et ne seront pas pistés, car Paris ne cherche pas de star. Le club voudrait des joueurs plus collectifs, moins bling-bling qu’auparavant. Paris espèrerait vraiment la signature du talent Lillois, Leny Yoro. Attention à la concurrence du Real Madrid et de Liverpool sur ce dossier. Quant au milieu de terrain, la piste Bruno Guimarães prendrait du plomb dans l’aile, puisque Paris cherche un milieu polyvalent, capable de jouer 6, 8 voire 10. On a entendu parler d’un intérêt pour le gardien du LOSC, Lucas Chevalier, mais il n’en serait rien. En outre, le PSG scrute le marché des latéraux. Il ne voudrait pas remplacer Nordi Mukiele juste pour le remplacer. Marquinhos et Zaïre-Emery seraient considérés comme des solutions pour dépanner en cas de souci avec Hakimi. Ce dernier serait d’ailleurs en discussion avec Paris pour une prolongation de contrat. Quant au cas Désiré Doué, il ne serait pas sur les tablettes du PSG, en tout cas pas tête de liste. Dans les cages parisiennes, Donnarumma devrait garder sa place de titulaire, tandis que Matvey Safonov devrait venir en tant que doublure. Mike Maignan ne veut pas venir à Paris, car il voudrait une place de titulaire garantie… un peu comme Xavi Simons, qui craindrait pour son temps de jeu chez les Rouge & Bleu.

Des départs prévus ?

Côté départ, Manuel Ugarte, débarqué pour 60M€ l’été dernier, pourrait quitter le club de la capitale cet été en cas de belle offre. Malgré en début de saison canon, le milieu de terrain uruguayen n’a pas réussi à s’imposer sur la durée dans le XI de Luis Enrique. Randal Kolo Muani, en difficulté cette saison, n’aurait pas encore été placé sur la liste des transferts. Ça serait même tout le contraire : Paris veut lui donner une seconde chance. C’est un pari personnel de Nasser Al-Khelaïfi. De plus, Gonçalo Romas devrait aussi se voir donner une saison supplémentaire dans le club de la capitale, puisque le PSG ne cherche pas de numéro 9. Souvent remis en cause, Fabian Ruiz devrait toujours évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine ; « Lucho » l’adore. En outre, certains joueurs comme Zaïre-Emery, Vitinha, Dembélé, Barcola, Lucas Hernandez, Beraldo et Nuno Mendes sont considérés comme intransférables par la direction parisienne. Une chose est sûre : le PSG va continuer à retoucher son effectif, et pas qu’un peu.