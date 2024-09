Les plans initiaux du mercato, pour les joueurs et les clubs, ne sont pas forcément appliqués à la lettre près au cours d’un été. C’est ainsi que Danilo Pereira, après quatre saisons au PSG, a fini par rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ittihad dans les derniers instants du marché saoudien.

Le 19 mai dernier, le PSG jouait la 34e et dernière journée de Ligue 1 de la saison 2023/2024. Pour l’occasion Danilo Pereira est titularisé et nommé capitaine sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien pour une ultime victoire (0-2) face au FC Metz. S’il ne l’a certainement pas en tête, le Portugais dispute alors ses dernières minutes avec le Paris Saint-Germain. A 32 ans, (33 ans le 9 septembre prochain), l’ancien du FC Porto entrait dans sa dernière année de contrat avec le club de la capitale, et n’entrait plus dans les plans de ses dirigeants de part son âge, ni dans ceux de son coach de part son profil. En effet, Luis Enrique souhaite s’appuyer sur des joueurs plus mobiles, à l’aise techniquement et sous la pression. Ainsi, les recrutements de Lucas Beraldo l’hiver dernier et Willian Pacho cet été viennent entériner l’idée des dirigeants parisiens de se séparer de Danilo Pereira, avec la volonté de dégraisser leur effectif. Le message bien reçu par le désormais ex numéro 15 Rouge & Bleu, ce dernier comprend qu’il devra plier bagage rapidement : « Attaché à la ville et au club, le défenseur aurait pu s’accrocher à sa dernière année de contrat mais le scénario d’une saison blanche a rapidement été balayé et un départ durant l’été était devenu sa priorité« , relatent nos confrères du Parisien. Si Danilo Pereira n’a pas vu les intérêts de l’Atlético de Madrid, du FC Porto, de l’AS Monaco ou encore du Fenerbahçe se concrétiser, la piste d’un départ hors d’Europe a alors pris le dessus.

➡️ Danilo Pereira transféré à Al-Ittihad



Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Danilo Pereira et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2024 X : @PSG_inside

C’est dans ce contexte que le transfert en direction d’Al-Ittihad, club saoudien coaché par Laurent Blanc, s’est bouclé dans les derniers instants du marché des transferts pour le pays du Golfe. Après avoir attendu pendant de longues semaines une indemnité de 10M€, un accord est tombé dans la journée de ce lundi 2 septembre autour de 5M€ selon Le Parisien. A la suite de celui-ci, un peu plus tard dans la journée, Danilo Pereira a également donne son feu vert, avant de passer sa visite médicale à Porto, puis de s’envoler pour Riyad pour y signer son contrat de deux ans. S’il n’a pas été convoqué pour les trois premières journées de Ligue 1 en ce début de saison, Danilo Pereira aura l’occasion en Arabie Saoudite de retrouver un temps de jeu conséquent, et une place plus importante dans un vestiaire déjà composé de joueurs tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar, Moussa Diaby ou encore Fabinho. S’il a rarement fait l’unanimité sportivement, Danilo Pereira restera un élément marquant du vestiaire du Paris Saint-Germain ces dernières années. Un transfert qui image donc parfaitement la volonté des dirigeants parisiens d’axer leur projet sur la jeunesse.